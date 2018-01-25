إزالة سور مخالف وفتح شارع في الكينج بحري فى غرب الإسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية ، بشن حملة إزالة فورية لسور لفتح شارع في الكينج بحري تقسيم المحافظة، حيث تم التحفظ علي مواد بناء بالكينج بحري خلف مطعم الجراري وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتى ذلك استمرارا لحملات الإزالة الفورية التي تشن علي مستوي أحياء محافظة الإسكندرية تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية للقضاء علي ظاهرة البناء المخالف.