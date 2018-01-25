إحالة 35 موظفا للتحقيق بأبو قرقاص فى المنيا للغياب والتقصير

إحالة 35 موظفا للتحقيق بأبو قرقاص فى المنيا للغياب والتقصيرالخميس، 25 يناير 2018 05:05 م
العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، عن إحالة عدد 35 موظفى الوحدات القروية، للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق، معهم نتيجة تغيبهم وتركهم العمل دون أى إفادات مسبقة، وتقصيرهم فى تأدية واجبهم الوظيفى اتجاه المواطنين.
قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذا القرار جاء أثناء المرور المفاجئ بالتنسيق مع إدارة التفتيش على عدد من الوحدات المحلية لقرى جريس، ونزلة أسمنت، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تبين ترك 33 موظفا للعمل قبل المواعيد القانونية المحددة، وعدد 2 موظف للغياب بدون إذن قانونى، وإحالة عدد من مسئولى دفتر الحضور والانصراف للنيابة الإدارية، للقيام بالتوقيع بدلاً عن الموظفين، الأمر الذى استدعى تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
كما قام رئيس المركز، بالمرور فى نطاق المجلس القروى بنى موسى، ووجد كمية كبيرة من مخلفات المبانى على ترعة سرى باشا، وكذلك بعض القمامة فى أنحاء متفرقة من قطاع القرية، ومتابعة تنفيذ حالات إزالة تعديات من المهد، وتم تكليف رئيس القرية بتلافى الملاحظات فورا.
وأضاف رئيس المدينة، أن حملات التفتيش على المصالح الحكومية والخدمية، يتم تنظيمها بصفة مستمرة من أجل تحقيق الانضباط، وتقديم خدمات تليق بالمواطن، وتحقيقًا لمصلحته فى المقام الأول، مؤكدا حسن معاملة المواطن وسرعة إنجاز الأعمال فى الوحدة القروية.
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