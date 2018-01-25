إحالة طبيبة علاج طبيعي للجنايات لاتهامها بإصابة سيدة بـ"عجز" في اليد





كتب سليم على

قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار هانى صلاح، إحالة أخصائية علاج طبيعى إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بالنصب علي المواطنين وإصابة سيدة بعاهة مستديمة.

وتضمن أمر الإحالة الذى اعده المستشارمحمد حماد وكيل أول نيابة الدقى ، بإشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن "ولاء.ا" اخصائيه علاج طبيعى، احدثت عمدا بالمجنى عليها " عائشه.خ" إصابات ، وخلفت لديها عاهة مستديمة يستحيل شفائها، حيث تسببت لها بضعف بنهاية حركات البسط للاصابع وضعف بنهاية قبضة اليدين تقدر بنسبة 30%، وذلك بأن قامت بتوقيع الكشف الطبى عليها حال كونها غير مختصة بمزاولة مهنة الطب البشرى، وحقنها فى مواضع اصابتها بصبغات ومواد مجهولة المصدر بعد ايهام المجني عليها بقدرتها علي شفائها من داء "البهاق"

وأشار أمر الإحالة أن المتهمة قامت بالاستيلاء على مبالغ مالية من المجنى عليها وذلك باستخدام طرق احتياليه من شانها ايهامها بوجود مشروع كاذب، وهو قدرتها على علاجها من مرض البهاق الجلدى، وتابع أمر الاحالة ان المتهمة زاولت مهنة الطب دون ان تكون مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء البشريين.