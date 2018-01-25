أهالى قرية البستان بدمياط يشكون تأخر مشروع الصرف ووجود بيارات مكشوفة





دمياط-معتز الشربينى

شكا أهالى قرية البستان بمحافظة دمياط، من تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية منذ أكثر من 7 سنوات، وكذلك وجود بيارات الصرف الصحى مكشوفة فى عرض الطرقات وسوء حالة الرصف بشوارع القرية.

"اليوم السابع "استمع إلى شكوى أهالى القرية الذين طالبوا باستكمال مشروع الصرف الصحى ورصف شوارع القرية.

يقول محمود عطية مدرس: إن مشروع الصرف الصحى بالقرية تأخر تنفيذه منذ أكثر من 7 سنوات، ومعظم بيارات الصرف عمقها يصل أكثر من 6 أمتار مكشوفة ومن السهل تعرض أى مواطن للسقوط فيها. وأضاف أن أغلب أعمدة الكهرباء معطلة ولا تعمل بشكل طبيعى وخاصة أثناء فى فصل الشتاء.

من جانبه قال المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لـ"اليوم السابع"، إنه تم إدراج عدد من القرى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن خطة مشروعات البنك الدولى بخطة المرحلة الثانية لمشروعات البنك فى مصر والتى ستكون مع بداية النصف الثانى من عام 2018. وأضاف أنه جارى إضافة 12 قرية أخرى من بينها قرى البستان وأولاد حمام.