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أمن الشرقية يضبط محكوم عليه وبحوزته 45 كيلو بانجو قبل ترويجها بالحسينية

الخميس، 25 يناير 2018 02:28 م
أمن الشرقية يضبط محكوم عليه وبحوزته 45 كيلو بانجو قبل ترويجها بالحسينية حبس -أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عاطل محكوم عليه فى عدة قضايا، وبحوزته 45 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط " ف أس" 32 سنة عاطل ومقيم الدقهلية، وسبق اتهامه فى قضيتين سلاح وذخيرة، ومطلوب للتنفيذ عليه فى حكمين قضائين أثناء قيادته السيارة رقم أ د ه 459، مصر، بحوزته 15 لفافة من نبات البانجو تزن 45 كيلو بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 


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