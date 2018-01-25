أمن الشرقية يضبط محكوم عليه وبحوزته 45 كيلو بانجو قبل ترويجها بالحسينية

أمن الشرقية يضبط محكوم عليه وبحوزته 45 كيلو بانجو قبل ترويجها بالحسينيةالخميس، 25 يناير 2018 02:28 م
حبس -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عاطل محكوم عليه فى عدة قضايا، وبحوزته 45 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط " ف أس" 32 سنة عاطل ومقيم الدقهلية، وسبق اتهامه فى قضيتين سلاح وذخيرة، ومطلوب للتنفيذ عليه فى حكمين قضائين أثناء قيادته السيارة رقم أ د ه 459، مصر، بحوزته 15 لفافة من نبات البانجو تزن 45 كيلو بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة