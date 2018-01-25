أمن الشرقية يضبط محكوم عليه وبحوزته 45 كيلو بانجو قبل ترويجها بالحسينية

وتلقى اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط " ف أس" 32 سنة عاطل ومقيم الدقهلية، وسبق اتهامه فى قضيتين سلاح وذخيرة، ومطلوب للتنفيذ عليه فى حكمين قضائين أثناء قيادته السيارة رقم أ د ه 459، مصر، بحوزته 15 لفافة من نبات البانجو تزن 45 كيلو بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.