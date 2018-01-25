أمريكا تطالب تركيا بأن تنأى بنفسها عن النزاع فى عفرين السورية

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طالبت الولايات المتحدة اليوم تركيا بأن تنأى بنفسها عن النزاع القائم حول بلدة عفرين الحدودية الواقعة شمال غرب سوريا.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن توم بوسرت مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الأمن دعا أنقرة الى التركيز بدلا من ذلك على تحقيق الأهداف الإستراتيجية مثل إنهاء الحرب الدائرة فى سوريا.



وأضاف المسئول الأمريكى - فى كلمة ألقاها أمام المشاركين فى أعمال المنتدى العالمى الاقتصادى المنعقد فى مدينة دافوس بسويسرا - " يتعين على تركيا أن تكون على حذر من إمكانية حدوث تصعيد فى الموقف من خلال تحركاتها الراهنة فى عفرين وسوريا بشكل عام".



وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن قلقه إزاء القتال الدائر حاليا فى عفرين ، وأبلغ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن تدخل بلاده فى عفرين يمكن أن يعرض الأهداف المشتركة لهما الى الخطر.



وكانت تركيا قد بدأت عمليتها العسكرية ضد الأكراد - الذين يسيطرون على عفرين الواقعة شمال غرب سوريا - يوم السبت الماضى.