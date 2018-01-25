ألمانيا تدعو إلى محادثات فى حلف الأطلسى بعد الهجوم التركى فى شمال سوريا





برلين (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الالمانى، الخميس، أنه طلب من حلف شمال الاطلسى اجراء محادثات داخل الحلف اثر التدخل العسكرى التركى فى شمال سوريا ضد المقاتلين الاكراد.

وقال سيجمار جابرييل فى بيان "طلبت من الامين العام لحلف شمال الاطلسى ان يبحث داخل الحلف الوضع فى سوريا وفى شمال هذا البلد"، موضحا ان بلاده ارجأت اذن تصدير اسلحة كان مقررا لانقرة.