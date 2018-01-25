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أكراد عفرين يدعون الدولة السورية نشر قواتها على الحدود مع تركيا

الخميس، 25 يناير 2018 08:17 م
أكراد عفرين يدعون الدولة السورية نشر قواتها على الحدود مع تركيا عفرين


رويترز
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دعا أكراد منطقة عفرين، اليوم الخميس الدولة السورية إلى نشر قواتها على الحدود مع تركيا للدفاع عن الحدود.

وارتفع عدد الضحايا من المدنيين لنحو أكثر من 140 قتيلا وجريحا، فى عملية (غصن الزيتون) التركية التى بدأت السبت الماضى بمنطقة عفرين شمالى سوريا

وأوضح نشطاء سوريون - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أن الجيش التركى قصف أحياء سكنية فى عفرين بمختلف أنواع الأسلحة، ما تسبب بسقوط أكثر من 140 مدنيا ما بين قتيل وجريح منذ بدء حملته، فضلا عن دمار كبير فى منازل المواطنين والبنى التحتية والأماكن الأثرية.


وأشار النشطاء إلى أن القوات التركية تواصل قصف مناطق حدودية مع عفرين وغيرها فى عمق المنطقة بالقذائف المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ.


وكانت تركيا أعلنت رسميا السبت الماضى - بدء عملية عسكرية فى منطقة عفرين، وقد أدانت دمشق بشدة العملية التركية، فيما دعت موسكو الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام سيادة الأراضى السورية.

 


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