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الخميس، 25 يناير 2018 06:13 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تهبط مع تحول التركيز للبنك المركزى وسط صعود اليورو

الخميس، 25 يناير 2018 12:15 م
أسهم أوروبا تهبط مع تحول التركيز للبنك المركزى وسط صعود اليورو عملة اليورو


رويترز
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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون كيف سيتعامل البنك المركزى الأوروبى مع الصعود السريع لليورو وتراجع الدولار.

 

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 % بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش فى حين هبط المؤشر داكس الألمانى الزاخر بشركات التصدير 0.4 %وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسى 0.1 %.

 

وساهمت تحديثات بشأن نتائج أعمال الشركات فى التأثير سلبا على معنويات المستثمرين.

 

وقالت شركة دياجيو للمشروبات، إن نمو مبيعاتها تأثر سلبا بارتفاع الجنيه الاسترلينى. وعلى النقيض، فإن تحرك العملة شكل نبأ طيبا لشركة نكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة فى الوقت الذى رفعت فيه آر.بي.سى تصنيف السهم.

 

وفى قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم سوفتوير ايه.جى 3.7 % وانخفضت الأرباح الأساسية للشركة فى الربع الثالث من العام فى الوقت الذى أظهرت فيه أقسام الخدمات الرقمية وقواعد البيانات والاستشارات نموا فاترا.

 

وأصدر بنك نورديا تحديثا مخيبا للتوقعات، إذ سجل أرباحا تشغيلية للربع الأخير من العام دون توقعات السوق وهبطت أسهمه 2.5 %.

 

وواصلت كلارينت احتلال المركز الثانى فى قائمة الأسهم الأسوأ أداء ليهبط سهمها 4.8 % بعد أن باعت وايت تيل حصتها كاملة فى مجموعة الكيماويات المتخصصة بعد أن عجزت عن تحقيق مطالبها المتمثلة فى إجراء مراجعة استراتيجية مستقلة للشركة والحصول على مقاعد فى مجلس الإدارة.


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