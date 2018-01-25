video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 – 1 – 2018 فى مصر وعيار 21 بـ 664 جنيها للجرام

الخميس، 25 يناير 2018 02:10 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 25 – 1 – 2018 فى مصر وعيار 21 بـ 664 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية


كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

واصل الذهب ارتفاعه التاريخى اليوم الخميس 25 – 1 – 2018 ، بقيمة 4 جنيهات لكل عيار، بالتزامن مع التحرك السريع فى السعر العالمى للأوقية لتسجل 1359 دولار بعد هبوط حاد للدولار لأدنى مستوى له منذ 2015.

 

وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 664 جنيها لأول مرة فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، مرتفعًا 4 جنيهات عن سعر أمس، بعد أن كسر حاجز المقاومة عند 660 جنيه للجرام وهى أعلى نقطة له فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
 

عيار 21 : 664 جنيه

عيار 18 : 569 جنيه

عيار 24 : 758.80 جنيه

الجنيه الذهب: 5312 جنيه

الأوقية: 1359 دولار.

 

توقعات سوق الذهب
 

وتوقعت شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، استمرار الارتفاع التاريخى للمعدن النفيس "الذهب" خلال اليوم وغدًا حال استمرار كسر الأوقية حاجز المقاومة عند 1350 دولارا.

وقال شريف فايق عضو الشعبة لـ"اليوم السابع"، إن الذهب أغلق أمس الأربعاء على 1354 دولار للأوقية وهذا يعنى أن سعر الذهب اليوم الخميس، قد يتخطى حاجز الـ661 جنيها للعيار 21 وهو آخر سعر له وقد نصل إلى 662.5 جنيه فى تعاملات اليوم، وبالفعل تخطى السعر هذا الحد مسجلاً 664 جنيه لعيار 21.

 

بدوره، قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب: عالميا الذهب فى طريقه لتحقيق أعلى نقطة سعريه منذ 2015 ومحليًا الذهب قد يحقق أرقامًا قياسية جديدة لم يشهدها من قبل بفعل ضعف الدولار فى البورصات العالمية أمام العملات الرئيسية.

وحقق الذهب أمس، أعلى سعر فى تاريخ سوق الصاغة، وذلك بعد أن تخطى سعر عيار 21 مبلغ 660 جنيهًا لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يواصل صعوده التاريخى ويقفز 4 جنيهات وعيار 21 بـ664 جنيها للجرام

أسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب فى مصر

اسعار الذهب اليوم فى مصر



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة