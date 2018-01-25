أسعار الذهب اليوم الخميس 25 – 1 – 2018 فى مصر وعيار 21 بـ 664 جنيها للجرام





كتب إسلام سعيد

واصل الذهب ارتفاعه التاريخى اليوم الخميس 25 – 1 – 2018 ، بقيمة 4 جنيهات لكل عيار، بالتزامن مع التحرك السريع فى السعر العالمى للأوقية لتسجل 1359 دولار بعد هبوط حاد للدولار لأدنى مستوى له منذ 2015.

وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 664 جنيها لأول مرة فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، مرتفعًا 4 جنيهات عن سعر أمس، بعد أن كسر حاجز المقاومة عند 660 جنيه للجرام وهى أعلى نقطة له فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:



عيار 21 : 664 جنيه

عيار 18 : 569 جنيه

عيار 24 : 758.80 جنيه

الجنيه الذهب: 5312 جنيه

الأوقية: 1359 دولار.

توقعات سوق الذهب



وتوقعت شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، استمرار الارتفاع التاريخى للمعدن النفيس "الذهب" خلال اليوم وغدًا حال استمرار كسر الأوقية حاجز المقاومة عند 1350 دولارا.

وقال شريف فايق عضو الشعبة لـ"اليوم السابع"، إن الذهب أغلق أمس الأربعاء على 1354 دولار للأوقية وهذا يعنى أن سعر الذهب اليوم الخميس، قد يتخطى حاجز الـ661 جنيها للعيار 21 وهو آخر سعر له وقد نصل إلى 662.5 جنيه فى تعاملات اليوم، وبالفعل تخطى السعر هذا الحد مسجلاً 664 جنيه لعيار 21.

بدوره، قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب: عالميا الذهب فى طريقه لتحقيق أعلى نقطة سعريه منذ 2015 ومحليًا الذهب قد يحقق أرقامًا قياسية جديدة لم يشهدها من قبل بفعل ضعف الدولار فى البورصات العالمية أمام العملات الرئيسية.

وحقق الذهب أمس، أعلى سعر فى تاريخ سوق الصاغة، وذلك بعد أن تخطى سعر عيار 21 مبلغ 660 جنيهًا لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.