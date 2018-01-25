«يلا أونلاين» يناقش مستقبل الدفع عبر الموبايل داخل مصر





كتب حسن رمضان

تناقش حلقة اليوم الخميس من برنامج يلا أونلاين المذاع على نغم إف إم، مستقبل الدفع عبر الموبايل، وكيف سيصبح وسيلة دفع فى المعاملات التجارية خلال المرحلة القادمة، وما هى المعايير الجديدة التى أعلنها البنك المركزى لقبول المدفوعات الالكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريعة كيو أر كود QR Code.

كما يناقش البرنامج فى حلقة اليوم مجموعة من الأخبار الهامة وتأثيرها على مستقبل عالم الاتصالات والتكنولوجيا، بالاضافة إلى ذلك يقدم البرنامج فقرة نصيحة على الطاير التى تقدم نصائح هامة للمستمعين فيما يخص الأدوات التى يستخدمونها بشكل دورى، كما يستضيف البرنامج اليوم أحد المشاهير للاستماع إلى تجاربه وخبراته مع التكنولوجيا وكيف أثرت على حياته العملية منذ ظهورها.

ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا ويذاع يومى الأحد والخميس فى تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركة POD بالتعاون مع برومو ميديا.