«أسلاف» الكوني تمنح مصطفى سليم الدكتوراه بمرتبة الشرف





حصل الكاتب والباحث مصطفى سليم، على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي، من جامعة عين شمس، عن أطروحته «الأسلاف والأخلاف بين السلطة والحرية.. تشكلات السرد فى ملحمة إبراهيم الكونى» بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وقال سليم عن الدراسة، «إن سداسية (الأسلاف والأخلاف)، التى أبدعها الروائى العالمي إبراهيم الكوني، تحكى سيرة خمسة أجيال من الحكام فى ليبيا، استحوذ عليهم صراع السلطة بأركانها الثلاثة: (العرش والمال والمرأة) وبين الحرية ببعدها الوجودى الذى يعنى الزهد والتخلى».

وأضاف الباحث، «أن السداسية هى التجربة الأولى والوحيدة التى دخل الكوني بها أسوار المدينة، فكتب عن عالم مدينة طرابلس ما بين القرنين الثامن والتاسع عشر، وهو عالم مغاير وجديد على نصوص الكونى فى إطار الصراع الوجودى بين السلطة والحرية، فضلًا عن أن الكونى اتخذ البحر معادلًا موضوعيًا للصحراء ليدخل به مكانًا روائيًا جديدًا أيضًا فى مسيرة الكوني السردية».

وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الدكاترة، صلاح فضل، مشرفًا ورئيسًا، وعبد الناصر حسن مناقشًا، وحسين حمودة مناقشًا، ومنحت الباحث الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى.