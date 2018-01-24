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300 مليون جنيه استثمارات لقطاع الأوقاف خلال العام الجارى

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:00 ص
300 مليون جنيه استثمارات لقطاع الأوقاف خلال العام الجارى مساجد


كتب : مصطفى عبد التواب
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بلغت الاستثمارات العامة المستهدفة لقطاع الأوقاف فى خطة عام 2017-2018، ما يقرب من 300.8 مليون جنيه، تشارك الحكومة بـ 58.4% من هذه الاستثمارات بقيمة 175.8 مليون جنيه.

وتوجه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بحسب ما تضمنته خطة الحكومة للعام المالى الجارى، لمشروع إحلال وتجديد المساجد القائمة والذى يمثل 85.3 من إجمالى هذه الاستثمارات الحكومية بقيمة 150 مليون جنيه، يليه برنامج إنشاء مساجد بالمدن المختلفة والذى يمثل نحو 6.8 % من إجمالى الاستثمارات الحكومية بقيمة 12 مليون جنيه.

وتشمل مشروعات الحكومة فى هذا القطاع إنشاء وتطوير مبانى إدارية للمديريات الأقليمية والمبانى التابعة لها، بتكلفة 67000 الف جنيه، بواقع 6.83% من اجمالى الاستثمارات، يليها مشروع تحويل مسجد عادى إلى مسجد جامع بواقع 4000 الف جنيه بما يعادل 2.28% من جملة الاستثمارات، ومشروع الدعاة بكل من مصر الجديدة وسوهاج بواقع 1800 الف جنيه، بواقع 1% من اجمالى الاستثمارات، و 400 الف جنيه لمشروع إنشاء وتطوير معاهد الأيتام، و 250 الف جنيه لمشروع استكمال إغداد المصحف المفسر باللغة العربية والاجنبية، ومشروعات أخرى بواقع 650 الف جنيه. 


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