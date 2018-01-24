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25 وكيلا سياحيا من كازخستان يزورون مصر للتعرف على المناطق السياحية

الأربعاء، 24 يناير 2018 06:44 م
25 وكيلا سياحيا من كازخستان يزورون مصر للتعرف على المناطق السياحية هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة


كتبت – ميرفت رشاد
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تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة وبالتنسيق مع شركة Alfatour Kazakhstan يتم استضافة 25 وكيلًا سياحيًا وعدد من الصحفيين من دولة كازخستان وعمل رحلة تعريفية لمدة عشرة أيام بالغردقة والأقصر وأسوان، للتعرف على المناطق السياحية على أرض الواقع.

وأكد هشام الدميرى رئيس الهيئة، فى بيان له، أهمية الرحلات التعريفية للوكلاء السياحين والإعلام الدولى لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى وتوصيل رسالة إلى العالم لما يتمتع به المقصد السياحى من أنماط سياحية مختلفة .

وأشار الدميرى إلى أن دولة كازخستان تعد من الأسواق الواعدة، ووصلت عدد رحلات الطيران خلال شهر يناير الجارى إلى 27 رحلة لشرم الشيخ، بالإضافة إلى أن السائح الكازاخى يعد من أعلى الجنسيات إنفاقا ومعدل الإقامة يتراوح بين 8 إلى 11 ليلة سياحية.

ويذكر أن البرنامج السياحى الذى قامت الشركة بالتسويق له فى كازخستان يشمل هذه المدن وجارى دراسة البرنامج، حيث قامت الشركة بتوقيع عقد مع شركة Scat Airlines".


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