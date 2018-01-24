​ننشر نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

اعتمد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام ٢٠١٧_٢٠١٨، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية ٧٨٠٣٧ طالب وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم ٧٦٨٩٩ طالب وطالبة ، أما عن نسبة النجاح فقد بلغت ٧٨,٨٪‏ بإجمالي عدد ٦٠٦٣١طالب وطالبة ، ووصلت نسبة النجاح بين البنين ٧٦,٨٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت ٨٠,٩٪ .، جاء ذلك بحضور آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم ، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

أما عن ترتيب نسب النجاح في الإدارات التعليمية فقد بلغت نسبة النجاح في إدارة الجمرك ٩٨,١٪ ، و نسبة النجاح في إدارة العجمي التعليمية وصلت إلى ٩٧,٢٪، و نسبة النجاح في إدارة غرب التعليمية ٩٠,٦٪، و نسبة النجاح في وسط التعليمية بلغت ٨٧,٧٪، اما عن نسبة إدارة شرق التعليمية ٨٦٪، و إدارة برج العرب بلغت ٧٩٪، أما نسبة النجاح فى إدارة العامرية ٧١,٤٪، و في إدارة منتزه التعليمية ٥٩,٦٪

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