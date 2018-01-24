وفاة طفلة غرقا فى خزان مياه بقرية فى المنيا

جثة طفلة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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لقيت طفلة مصرعها، غرقا، اليوم الأربعاء، فى خزان مياه بالمنيا، أثناء لهوها.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف ، مدير أمن المنيا ، إخطارا من مدير مستشفى العدوة المركزى بوصول الطفلة روضة حسين عبد النعيم ٤ سنوات، جثة هامدة، بعد غرقها فى خزان مياه منزلى أثناء اللهو دون وجود شبهة جنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.
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