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الأربعاء، 24 يناير 2018 03:37 م
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وفاة طفلة غرقا فى خزان مياه بقرية فى المنيا

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:32 م
وفاة طفلة غرقا فى خزان مياه بقرية فى المنيا جثة طفلة - أرشيفية


المنيا - حسن عبد الغفار
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لقيت  طفلة مصرعها، غرقا، اليوم الأربعاء، فى خزان مياه بالمنيا، أثناء لهوها.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف ، مدير أمن المنيا ، إخطارا من  مدير مستشفى العدوة المركزى بوصول الطفلة روضة حسين عبد النعيم ٤ سنوات، جثة هامدة، بعد غرقها فى خزان مياه منزلى أثناء اللهو  دون وجود شبهة جنائية، تحرر  عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة. 
 
 
 

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