وزير بحكومة الوفاق الليبية يزور تاورغاء للاطلاع على الوضع فى المدينة

وزير بحكومة الوفاق الليبية يزور تاورغاء للاطلاع على الوضع فى المدينةالأربعاء، 24 يناير 2018 06:12 م
وزير الحكم المحلى بحكومة الوفاق الوطنى الليبيى بداد قنصو
كتب - أحمد جمعة
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قام وزير الحكم المحلى بحكومة الوفاق الوطنى الليبيى، بداد قنصو، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مدينة تاورغاء للإطلاع على الوضع فى المدينة، برفقة مدير شركة الخدمات العامة وشركة خدمات مصراتة ومندوبين عن لجنة مصراتة تاورغاء.
وقال المكتب الإعلامى لوزير الحكم المحلى بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أن الزيارة تأتى لمتابعة فتح مسارات الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة تمهيدًا لعودة نازحى تاورغاء فى الأول من فبراير هذا العام حسب الاتفاق المبرم بين ممثلى مدينتى مصراتة وتاورغاء.
تأتى زيارة هذا الوفد للوقوف على احتياجات هذه المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لعودة النازحين إليها.
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