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وزير الخارجية البحرينى: على إيران الإلتزام بمبادئ حسن الجوار

الأربعاء، 24 يناير 2018 11:51 م
وزير الخارجية البحرينى: على إيران الإلتزام بمبادئ حسن الجوار الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى


أ ش أ
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 شدد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار وبالقوانين والأعراف الدولية وميثاق منظمة التعاون الإسلامى والتى تمنع كل صور التدخل فى الشئون الداخلية للدول، محذرًا من خطورة العبث فى الحدود القائمة بين الدول والمتعارف عليها دوليًا، ومن محاولات الاستيلاء غير القانونى على الأراضى.

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ خالد بن أحمد اليوم الأربعاء فى ندوة "إيجاد حالة توازن فى الشرق الأوسط" ضمن أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" بحضور وزير الخارجية السعودى ووزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى ووزيرة الدفاع الألمانية وعدد من مسئولى دول العالم، حيث تم بحث القضايا الإقليمية الراهنة.


وقال الشيخ خالد " إن المنطقة فى حالة تغيير مستمر وهو ما يفرض على جميع الدول أن تقوم بدورها فى تنمية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها"، موضحًا أن هناك من يريد التغيير من أجل البناء والتقدم، بينما هناك من يعمل على التغيير لتوسعة نفوذه على حساب أمن المنطقة.


وطالب، جميع دول المنطقة أن تعمل لصالح الجميع وليس لمصالحها الخاصة والانخراط بشكل إيجابى وبناء فى البحث عن سبل تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون المشترك، والتوصل لحلول ومعالجات جذرية للتحديات والتهديدات التى تواجه دول المنطقة أجمع، ولكى تسود مبادئ التسامح والانفتاح على الآخرين التى اتسمت بها المنطقة لقرون طويلة، مؤكدًا على أن القوات الدولية تقوم بدور مهم بالعمل مع حلفائها لأجل الحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.


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