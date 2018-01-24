وزير التعليم ينعى وفاة موجه بمحافظة جنوب سيناء





محمود طه حسين

نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء وفاة المُعلم عطية القط، مُوجه اللغة العربية بإدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء الذى وافته المنية أمس.