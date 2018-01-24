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وزير التعليم ينعى وفاة موجه بمحافظة جنوب سيناء

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:27 م
وزير التعليم ينعى وفاة موجه بمحافظة جنوب سيناء طارق شوقي وزير التربية والتعليم


محمود طه حسين
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نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء وفاة المُعلم عطية القط، مُوجه اللغة العربية بإدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء الذى وافته المنية أمس.

وقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة خالص التعازى والمواساة لأسرة الموجه المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

 


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التعليم

جنوب سيناء



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