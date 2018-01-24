وزيرة السياحة تلتقى ممثلى شركة ماريوت العالمية





ميرفت رشاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع ممثلى شركة ماريوت العالمية السيد أليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير الإدارى لماريوت فى الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد شادى حوش مدير التطوير فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لاستعراض أنشطة ونطاق أعمال ماريوت والاستراتيجية التى تنتهجها لتحقيق نمو أكبر فى مصر.

وقد استهل ممثلو الشركة اللقاء بتهنئة الوزيرة بتولى وزارة السياحة، مؤكدين على حرصهم على زيادة حجم أعمالهم فى مصر، والذى يبلغ 18 فندقا بطاقة 7209 غرف فندقية، وذلك من خلال التعاون المستمر مع وزارة السياحة.

من جانبها أكدت وزيرة السياحة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالسياحة، وأوضحت أن النهوض بالقطاع السياحى سوف يعتمد بشكل كبير على التعاون مع جميع شركاء المهنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب، ونشر الوعى السياحى.

وأشارت الوزيرة إلى أن الترويج لمصر فى المرحلة القادمة سيعتمد على الترويج للمقاصد السياحية المصرية كل على حدة لإبراز مقومات كل منها ومنتجها السياحى المتميز.

وقد أكد ممثلو الشركة على أن مصر بلد هام بالنسبة لماريوت فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرين إلى تواجد ماريوت حاليا بقوة فى القاهرة والبحر الأحمر وفى المستقبل فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، موضحين أنه تم توقيع مشروعين مع وزارة الإسكان لإقامة فنادق بالعلمين حيث أنه من المتوقع أن تجتذب هذه المدينة سياحة عالمية واسعة لما تمتلكه من مقومات.

وفى نهاية اللقاء طلبت الوزيرة من ممثلى ماريوت عرض أية مشكلات تواجههم ومقترحات حلها بما يكفل تحقيق زيادة حجم أعمال الشركة فى مصر.