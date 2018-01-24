video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 05:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة تلتقى ممثلى شركة ماريوت العالمية

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:49 م
وزيرة السياحة تلتقى ممثلى شركة ماريوت العالمية رانيا المشاط خلال الاجتماع


ميرفت رشاد
إضافة تعليق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع ممثلى شركة ماريوت العالمية السيد أليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير الإدارى لماريوت فى الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد شادى حوش مدير التطوير فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لاستعراض أنشطة ونطاق أعمال ماريوت والاستراتيجية التى تنتهجها لتحقيق نمو أكبر فى مصر.

وقد استهل ممثلو الشركة اللقاء بتهنئة الوزيرة بتولى وزارة السياحة، مؤكدين على حرصهم على زيادة حجم أعمالهم فى مصر، والذى يبلغ 18 فندقا بطاقة 7209 غرف فندقية، وذلك من خلال التعاون المستمر مع وزارة السياحة.

من جانبها أكدت وزيرة السياحة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالسياحة، وأوضحت أن النهوض بالقطاع السياحى سوف يعتمد بشكل كبير على التعاون مع جميع شركاء المهنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب، ونشر الوعى السياحى.

وأشارت الوزيرة إلى أن الترويج لمصر فى المرحلة القادمة سيعتمد على الترويج للمقاصد السياحية المصرية كل على حدة لإبراز مقومات كل منها ومنتجها السياحى المتميز.

وقد أكد ممثلو الشركة على أن مصر بلد هام بالنسبة لماريوت فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرين إلى تواجد ماريوت حاليا بقوة فى القاهرة والبحر الأحمر وفى المستقبل فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، موضحين أنه تم توقيع مشروعين مع وزارة الإسكان لإقامة فنادق بالعلمين حيث أنه من المتوقع أن تجتذب هذه المدينة سياحة عالمية واسعة لما تمتلكه من مقومات.

وفى نهاية اللقاء طلبت الوزيرة من ممثلى ماريوت عرض أية مشكلات تواجههم ومقترحات حلها بما يكفل تحقيق زيادة حجم أعمال الشركة فى مصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لممثلى 26 دولة أفريقية

"تنشيط السياحة": إدراج مصر بكتالوج حج الفاتيكان دفعة قوية لاستقطاب السياح



لا تفوتك
غلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة فى اليوم الخامس.. والسيسي يتقدم بأوراقه

غلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة فى اليوم الخامس.. والسيسي يتقدم بأوراقه

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. وأمطار على القاهرة والوجه البحرى

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. وأمطار على القاهرة والوجه البحرى

"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية

"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية

"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح

"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح

السما بتضحك للسهرانين.. قمر التربيع الأول يزين فضاء الوطن العربى الليلة

السما بتضحك للسهرانين.. قمر التربيع الأول يزين فضاء الوطن العربى الليلة

سلطات المطار تسمح للفنانة شيرين بالسفر بأقراص مخدرة بعد تقديمها شهادة طبية

سلطات المطار تسمح للفنانة شيرين بالسفر بأقراص مخدرة بعد تقديمها شهادة طبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة