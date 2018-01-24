وزارة الأوقاف تعلن مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الأئمة





كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الأئمة رقم (1) لسنة 2016، الإعلان التكميلي الثالث، في الفترة من الأحد الموافق 4 / 2 / 2018، إلى الأربعاء الموافق 7 / 2 / 2018م، بمسجد النور بالعباسية، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع التأكيد على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى سارية،وفق الجدول التالى:

الأحد : 4 / 2 / 2018

م الاسم المحافظة 1. أشرف سعد كامل سعد الإسكندرية 2. رفاعي حافظ رفاعي حافظ الإسكندرية 3. فاروق محمد فاروق الكفراوي الإسكندرية 4. محمد علي يوسف البواب الإسكندرية 5. محمود السيد محمد محمد العشماوي الإسكندرية 6. مصطفى علي عبد المطلب العيسوي الإسكندرية 7. وليد محمد محمد محروس الفقي الإسكندرية 8. أحمد ناصر علوان السيد الإسماعيلية 9. محمد عبد العزيز محمد السيد الإسماعيلية 10. محمد محمد فؤاد محمد الإسماعيلية 11. محمود عاطف عبد الحميد الإسماعيلية 12. إبراهيم محمد أحمد طه أسوان 13. بسطاوي محمد بسطاوي أحمد أسوان 14. عبد الله سليمان محمد علي بشير أسوان 15. محمد عبد العاطي محمد علي أسوان 16. أحمد خلف محمود أحمد أسيوط 17. أحمد سيد عبد السميع أسيوط 18. أحمد طه أحمد عبد الحميد أسيوط 19. أحمد عبد الهادي علي أسيوط 20. أحمد فتحي أحمد حسين أسيوط 21. أحمد محمد عبد العظيم أسيوط 22. ادهم أحمد محمد حسين أسيوط 23. أسامة رفعت أحمد أسيوط 24. إسماعيل عبد المنعم منصور أسيوط 25. إكرام خلف مازن حسن أسيوط 26. جلال الدين سعيد حسن أسيوط 27. جمال منصور شحاتة أسيوط 28. حسن بدر طلبة أحمد أسيوط 29. رمضان أحمد يوسف أسيوط 30. عبد السلام خليفة أحمد أسيوط 31. علاء عباس توفيق أسيوط 32. علي بريقع أبو الفتوح أسيوط 33. محمد جاد الرب سليمان أسيوط 34. محمد حسنى محمد حسن أسيوط 35. محمد عبد الله عاشور أسيوط 36. محمود أحمد محمد عبد العال أسيوط 37. مؤمن أحمد عياد محمد أسيوط 38. هاشم محمد علي هاشم أسيوط 39. إبراهيم عبد الفتاح السيد محمد الأقصر 40. أحمد عبد الهادي السيد محمد الأقصر 41. حسين عطيتو سيد أحمد عطيتو الأقصر 42. الحسين محمد أحمد محمد الأقصر 43. صالح عبد الرحيم حفني عبد الرحيم الأقصر 44. طارق يحيى الصادق شبيب الأقصر 45. عبد الفتاح إبراهيم السيد إبراهيم الأقصر 46. عمرو صلاح عبد الحكم عبد الراضي الأقصر 47. محمد يوسف عودة محمد الأقصر 48. محمود أحمد يوسف أحمد الأقصر 49. مصطفى عبد الجواد توفيق أحمد الأقصر 50. إبراهيم أحمد عبد الستار دويدار البحيرة 51. إبراهيم أحمد محمود محمد عبادة البحيرة 52. إبراهيم عبد العزيز الصافي عبد العزيز البحيرة 53. إبراهيم قطب إبراهيم قطب البحيرة 54. أحمد السيد حامد أحمد البحيرة 55. أحمد حمدي أحمد الشيخ البحيرة 56. أحمد سمير عبد التواب أبو العلا البحيرة 57. أحمد شوقي حسن الباجوري البحيرة 58. أحمد عاطف عبد المؤمن محمد البحيرة 59. أحمد عبد الغنى إبراهيم الباجوري البحيرة 60. أحمد عبد المنعم علي الغنام البحيرة 61. أحمد عبد الهادي سليمان جويدة البحيرة 62. أحمد علي أحمد أحمد البحيرة 63. أحمد علي رجب إبراهيم البحيرة 64. أحمد علي شعبان محمد عطية البحيرة 65. أحمد علي عثمان علي عياد البحيرة 66. أحمد فرج سعد محمود البحيرة 67. أحمد لطفي حسين عبد العزيز البحيرة 68. أحمد لطفي غريب سعيد البحيرة 69. أحمد محمد سعد حسن الفطيرى البحيرة 70. أحمد محمد عبد الحكيم الحاطى البحيرة 71. أحمد محمود مرسى علي البحيرة 72. أحمد مختار محمد سلمان البحيرة 73. أسامة عاطف عبد الحميد محمد عيسى البحيرة 74. أسامة عبد اللطيف عبد الحفيظ الفضالى البحيرة 75. إسلام أحمد سالم عيد ريشة البحيرة 76. إسلام محمد سالم أحمد سعد البحيرة 77. إسلام محمود محمد محمود البحيرة 78. إسلام وجيه محمد عبد الباقي الشيخ البحيرة 79. إسماعيل فتحي إسماعيل شحاتة أبو السعود البحيرة 80. أشرف جمعه عبد الله زهران البحيرة 81. أيمن سعيد كمال الخياط البحيرة 82. أيمن طه عبد الغفار فتحي البحيرة 83. تامر عبد الله علي عبد الرسول الكومي البحيرة 84. جمعه السيد محمد إبراهيم حشيش البحيرة 85. جمعه محمود محمد محمود أبو نبوت البحيرة 86. حامد عبد الرحمن عبد الحميد عبد العزيز البحيرة 87. حلمي أحمد عبد الفتاح علي العربي البحيرة 88. حمادة إبراهيم عبد المنعم إبراهيم البحيرة 89. خميس سعيد عبد المحسن محمد خضر البحيرة 90. رامي مرسى محمد مرسى البحيرة 91. ربيع أحمد سلطان عبد السيد البحيرة 92. ربيع منصور عبد الباري رسلان البحيرة 93. رمضان جمعه إبراهيم عبد الحميد البحيرة 94. زين العابدين إبراهيم سعد حسين البحيرة 95. سامح شوقي محمد المرابط البحيرة 96. سعيد عبد النبي عبد الفضيل عمر العوامى البحيرة 97. سعيد مبروك سعيد عوض الروبي البحيرة 98. شرفاد محمد عبد السلام أبو طاحون البحيرة ...

م الاسم المحافظة 1. أشرف سعد كامل سعد الإسكندرية 2. رفاعي حافظ رفاعي حافظ الإسكندرية 3. فاروق محمد فاروق الكفراوي الإسكندرية 4. محمد علي يوسف البواب الإسكندرية 5. محمود السيد محمد محمد العشماوي الإسكندرية 6. مصطفى علي عبد المطلب العيسوي الإسكندرية 7. وليد محمد محمد محروس الفقي الإسكندرية 8. أحمد ناصر علوان السيد الإسماعيلية 9. محمد عبد العزيز محمد السيد الإسماعيلية 10. محمد محمد فؤاد محمد الإسماعيلية 11. محمود عاطف عبد الحميد الإسماعيلية 12. إبراهيم محمد أحمد طه أسوان 13. بسطاوي محمد بسطاوي أحمد أسوان 14. عبد الله سليمان محمد علي بشير أسوان 15. محمد عبد العاطي محمد علي أسوان 16. أحمد خلف محمود أحمد أسيوط 17. أحمد سيد عبد السميع أسيوط 18. أحمد طه أحمد عبد الحميد أسيوط 19. أحمد عبد الهادي علي أسيوط 20. أحمد فتحي أحمد حسين أسيوط 21. أحمد محمد عبد العظيم أسيوط 22. ادهم أحمد محمد حسين أسيوط 23. أسامة رفعت أحمد أسيوط 24. إسماعيل عبد المنعم منصور أسيوط 25. إكرام خلف مازن حسن أسيوط 26. جلال الدين سعيد حسن أسيوط 27. جمال منصور شحاتة أسيوط 28. حسن بدر طلبة أحمد أسيوط 29. رمضان أحمد يوسف أسيوط 30. عبد السلام خليفة أحمد أسيوط 31. علاء عباس توفيق أسيوط 32. علي بريقع أبو الفتوح أسيوط 33. محمد جاد الرب سليمان أسيوط 34. محمد حسنى محمد حسن أسيوط 35. محمد عبد الله عاشور أسيوط 36. محمود أحمد محمد عبد العال أسيوط 37. مؤمن أحمد عياد محمد أسيوط 38. هاشم محمد علي هاشم أسيوط 39. إبراهيم عبد الفتاح السيد محمد الأقصر 40. أحمد عبد الهادي السيد محمد الأقصر 41. حسين عطيتو سيد أحمد عطيتو الأقصر 42. الحسين محمد أحمد محمد الأقصر 43. صالح عبد الرحيم حفني عبد الرحيم الأقصر 44. طارق يحيى الصادق شبيب الأقصر 45. عبد الفتاح إبراهيم السيد إبراهيم الأقصر 46. عمرو صلاح عبد الحكم عبد الراضي الأقصر 47. محمد يوسف عودة محمد الأقصر 48. محمود أحمد يوسف أحمد الأقصر 49. مصطفى عبد الجواد توفيق أحمد الأقصر 50. إبراهيم أحمد عبد الستار دويدار البحيرة 51. إبراهيم أحمد محمود محمد عبادة البحيرة 52. إبراهيم عبد العزيز الصافي عبد العزيز البحيرة 53. إبراهيم قطب إبراهيم قطب البحيرة 54. أحمد السيد حامد أحمد البحيرة 55. أحمد حمدي أحمد الشيخ البحيرة 56. أحمد سمير عبد التواب أبو العلا البحيرة 57. أحمد شوقي حسن الباجوري البحيرة 58. أحمد عاطف عبد المؤمن محمد البحيرة 59. أحمد عبد الغنى إبراهيم الباجوري البحيرة 60. أحمد عبد المنعم علي الغنام البحيرة 61. أحمد عبد الهادي سليمان جويدة البحيرة 62. أحمد علي أحمد أحمد البحيرة 63. أحمد علي رجب إبراهيم البحيرة 64. أحمد علي شعبان محمد عطية البحيرة 65. أحمد علي عثمان علي عياد البحيرة 66. أحمد فرج سعد محمود البحيرة 67. أحمد لطفي حسين عبد العزيز البحيرة 68. أحمد لطفي غريب سعيد البحيرة 69. أحمد محمد سعد حسن الفطيرى البحيرة 70. أحمد محمد عبد الحكيم الحاطى البحيرة 71. أحمد محمود مرسى علي البحيرة 72. أحمد مختار محمد سلمان البحيرة 73. أسامة عاطف عبد الحميد محمد عيسى البحيرة 74. أسامة عبد اللطيف عبد الحفيظ الفضالى البحيرة 75. إسلام أحمد سالم عيد ريشة البحيرة 76. إسلام محمد سالم أحمد سعد البحيرة 77. إسلام محمود محمد محمود البحيرة 78. إسلام وجيه محمد عبد الباقي الشيخ البحيرة 79. إسماعيل فتحي إسماعيل شحاتة أبو السعود البحيرة 80. أشرف جمعه عبد الله زهران البحيرة 81. أيمن سعيد كمال الخياط البحيرة 82. أيمن طه عبد الغفار فتحي البحيرة 83. تامر عبد الله علي عبد الرسول الكومي البحيرة 84. جمعه السيد محمد إبراهيم حشيش البحيرة 85. جمعه محمود محمد محمود أبو نبوت البحيرة 86. حامد عبد الرحمن عبد الحميد عبد العزيز البحيرة 87. حلمي أحمد عبد الفتاح علي العربي البحيرة 88. حمادة إبراهيم عبد المنعم إبراهيم البحيرة 89. خميس سعيد عبد المحسن محمد خضر البحيرة 90. رامي مرسى محمد مرسى البحيرة 91. ربيع أحمد سلطان عبد السيد البحيرة 92. ربيع منصور عبد الباري رسلان البحيرة 93. رمضان جمعه إبراهيم عبد الحميد البحيرة 94. زين العابدين إبراهيم سعد حسين البحيرة 95. سامح شوقي محمد المرابط البحيرة 96. سعيد عبد النبي عبد الفضيل عمر العوامى البحيرة 97. سعيد مبروك سعيد عوض الروبي البحيرة 98. شرفاد محمد عبد السلام أبو طاحون البحيرة

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