واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وشركات صينية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وشركات صينيةالأربعاء، 24 يناير 2018 06:24 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات وأفراد وسفن كورية شمالية وعلى شركتين تجاريتين صينيتين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة فى بيان الأربعاء.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولى، تستهدف الحكومة الأمريكية الافرقاء غير الشرعيين في الصين وروسيا ودول أخرى والذين يعملون لحساب الشبكات المالية الكورية الشمالية وتطلب طردهم من الأراضى التى يقيمون فيها".
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