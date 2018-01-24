نقابة الخدمات الإدارية: ندعم ترشح السيسى لفترة ثانية لاستكمال مسيرة التنمية





أعلن ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والتى تضم 640 لجنة نقابية، على مستوى محافظات الجمهورية والتى ينخرط فى عضويتها مليون ومائتى ألف عامل، عن تأييد ومبايعة النقابة العامة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف "بلال" فى بيان صحفى، منذ قليل، بأن انجازات الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الاولى، والتى بذل فيها الرئيس كل جهده من أجل وضع رؤية مستقبلية لمصر يحقق من خلالها أهداف التنمية وبناء مقومات الدولة المدنية الحديثة تدفعهم إلى الوقوف بجانبه، وتأييد ترشيحه لفترة رئاسية ثانية من أجل استكمال مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

وأوضح رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، "لقد انتقل بنا الرئيس إلى واقع مشرق جديد من خلال مشروعات قومية عملاقة امتدت بيد العمران إلى كل ربوع مصر بإنشاء شبكات الطرق والكبارى، واكتشاف حقول البترول والغاز، وشبكات ومحطات الكهرباء والعاصمة الإدارية والمدن السكنية الجديدة والمجتمعات العمرانية، وكذلك طرح رؤية متطورة لمستقبل التعليم بمصر ومشروع المليون ونصف فدان، وتوفير أكبر ثروة من المزارع السمكية الضخمة، وتفاعل حقيقى مع الشباب وادراك لدورهم فى مسيرة بناء الوطن، فضلا عن ترسيخ دعائم الأمن والأمان للمواطن المصرى.

وتابع"إننا نعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على تحمل تلك المسئوليات الجسام فى الفترة المقبلة، ومن أجل ذلك أيضا نعلن دعمنا وتأييدنا لترشح الرئيس السيسى وندعوا جموع العمال من أجل الاصطفاف خلفه والوقوف على قلب رجل واحد من أجل استكمال مسيرة البناء.