"موظفو الأمم المتحدة": مقتل 71 شخصاً من المنظمة خلال 2017





أ ش أ

أعلن اتحاد موظفى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مقتل 71 شخصاً على الأقل من موظفى الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها فى عام 2017، وهو أعلى رقم تسجله لجنة الأمن التابعة للاتحاد.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الاتحاد قوله إن 53 فرداً من قوات حفظ السلام و 18 مدنياً يعملون بالأمم المتحدة قتلوا خلال العام الماضى ليصل عدد أفراد الأمم المتحدة المقتولين فى هجمات متعمدة خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى 310 أشخاص.



وأضاف الاتحاد أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى تكبدت أعلى الخسائر حيث قتل منها 21 فرداً من قوات حفظ السلام وسبعة مدنيين خلال عام 2017

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وأتت بعثة حفظ السلام فى الكونغو فى المرتبة الثانية من حيث عدد القتلى وذلك بسبب مقتل 15 تنزانياً من قوات حفظ السلام فى السابع من ديسمبر الماضى، ويعتبر هذا هو الهجوم الأسوأ على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1993.