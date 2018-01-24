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"مواد البناء": ندعم ونؤيد قواتنا المسلحة فى حربها ضد الإرهاب والفساد

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:26 م
"مواد البناء": ندعم ونؤيد قواتنا المسلحة فى حربها ضد الإرهاب والفساد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء


كتبت: دانه الحديدى
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أصدر مجلس إدارة غرفة  صناعة  مواد البناء باتحاد الصناعات، بيانا يؤكد فيه على دعمهم لقواتنا المسلحة الباسلة ويعاهدون الله على تأييدها فى القيام بدورها فى المحافظة على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة فى الداخل والخارج ومجابهة الفاسدين ومحاربة الإرهاب.

وصرح  المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأن المسئولية  الوطنية وقناعة منا بأهمية الاستقرار السياسى والأمنى فى مسيرة الإصلاح  والتنمية  الحقيقية فإن الغرفة تضع كافة امكانياتها وخبراتها من أجل مساندة الدولة فى  تحقيق التنمية  والتى  تتطلب  تكاتف  الجميع  يدا واحدة فى  مواجهة التحديات الضخمة  أملا وطموحا مشروعا فى مستقبل  أفضل  يستحقه الشعب بعد سنوات صعبة فى مواجهة الإرهاب ومخططاته الدنيئة  والتى لن تثنينا عن استمرار البناء من أجل واقع ومستقبل افضل لنا ولأولادنا وللأجيال القادمة.


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اتحاد الصناعات

القوات المسلحة

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