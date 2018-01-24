video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 02:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة خريجى الأزهر: ننشر الوعى الدِّينى برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 24 يناير 2018 12:45 ص
منظمة خريجى الأزهر: ننشر الوعى الدِّينى برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف


كتب لؤى على
إضافة تعليق

أكدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، التى يرأس مجلس إدارتها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حرصها على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تذليل أى عقبات تواجههم، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم؛ بما يؤهلهم للاندماج بالمجتمع؛ ليكونوا عناصر فاعلة وذلك من خلال فروعها الممتدة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى توسيع مشاركة ممثليها وإسهاماتهم فى الأنشطة والفعاليات الداعمة لذوى الاحتياجات الخاصة التى تعقدها المؤسسات المختصة والمجتمعية، خلال 2018؛ باعتباره عام ذوى الإعاقة.

 

أضافت أنها تسعى لنشر الوعى الدِّينى السليم بأهمية توفير الرعاية الكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة؛ بدءًا من الأسرة بما يخلق منهم أبطالاً يقهرون التحديات ويُسهمون فى تنمية الوطن، كما تسعى لترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه المعتدل بين تلك الشريحة المجتمعية، بما يُحصنهم من الانزلاق لبراثن الفكر المتطرف، ويغرس فى نفوسهم حب العمل والإنتاج ويبعث فيهم الأمل ويُسلحهم بقوة معنوية إيمانية تُمكنهم من تجاوز الصعاب.

 

أوضحت أن فرع المنظمة بالأقصر شارك فى الندوة التثقيفية لمجمع إعلام الأقصر، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، التى انعقدت بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وبيت العائلة المصرية، وقد أكد الشيخ محمود السيد موسى، عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أهمية تقديم الرعاية الكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، وحسن التعامل معهم، بينما أكد عبد الباسط عباس، متخصص فى شئون الإعاقة، ضرورة المشاركة المجتمعية الإيجابية؛ لتذليل الصعوبات التى تواجه ذوى الإعاقة بالصعيد.

 

حضر الندوة التثقيفية اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، وحسن وهبى مفوض عام ذوى الإعاقة بالأقصر ومحافظات الوجه القبلى، وحفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد عباسى مدير عام مكتبة مصر العامة، ومحمود نجم مدير مركز إعلام الأقصر، وضياء الدين أحمد محمد، مدير مكتب المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، منسق عام بيت العائلة المصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار شيخ الأزهر: جار العمل على تنفيذ توصيات مؤتمر القدس على أرض الواقع

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

محافظة الاقصر

بيت العائلة



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة