منظمة خريجى الأزهر: ننشر الوعى الدِّينى برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب لؤى على

أكدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، التى يرأس مجلس إدارتها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حرصها على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تذليل أى عقبات تواجههم، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم؛ بما يؤهلهم للاندماج بالمجتمع؛ ليكونوا عناصر فاعلة وذلك من خلال فروعها الممتدة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى توسيع مشاركة ممثليها وإسهاماتهم فى الأنشطة والفعاليات الداعمة لذوى الاحتياجات الخاصة التى تعقدها المؤسسات المختصة والمجتمعية، خلال 2018؛ باعتباره عام ذوى الإعاقة.

أضافت أنها تسعى لنشر الوعى الدِّينى السليم بأهمية توفير الرعاية الكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة؛ بدءًا من الأسرة بما يخلق منهم أبطالاً يقهرون التحديات ويُسهمون فى تنمية الوطن، كما تسعى لترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه المعتدل بين تلك الشريحة المجتمعية، بما يُحصنهم من الانزلاق لبراثن الفكر المتطرف، ويغرس فى نفوسهم حب العمل والإنتاج ويبعث فيهم الأمل ويُسلحهم بقوة معنوية إيمانية تُمكنهم من تجاوز الصعاب.

أوضحت أن فرع المنظمة بالأقصر شارك فى الندوة التثقيفية لمجمع إعلام الأقصر، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، التى انعقدت بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وبيت العائلة المصرية، وقد أكد الشيخ محمود السيد موسى، عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أهمية تقديم الرعاية الكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، وحسن التعامل معهم، بينما أكد عبد الباسط عباس، متخصص فى شئون الإعاقة، ضرورة المشاركة المجتمعية الإيجابية؛ لتذليل الصعوبات التى تواجه ذوى الإعاقة بالصعيد.

حضر الندوة التثقيفية اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، وحسن وهبى مفوض عام ذوى الإعاقة بالأقصر ومحافظات الوجه القبلى، وحفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد عباسى مدير عام مكتبة مصر العامة، ومحمود نجم مدير مركز إعلام الأقصر، وضياء الدين أحمد محمد، مدير مكتب المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، منسق عام بيت العائلة المصرية.