منسق الأمم المتحدة الإنسانى فى اليمن يستقيل من منصبه





أ ف ب

أعلن منسق الأمم المتحدة الإنسانى فى اليمن جايمى ماكجولدريك الأربعاء أنه سيترك منصبه، وذلك بعد يومين من إعلان المنظمة الأممية مغادرة ممثلها الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد منصبه فى البلاد التى دمرتها الحرب.

وأعلن ماكجولدريك، الذى أمضى سنتين فى منصبه، أنه سيتولى منصبا جديدا فى نيويورك، وقال فى مؤتمر صحفى "أنه آخر يوم لى هنا فى صنعاء".

وتابع "أغادر اليمن بتأثر كبير، بحزن بسبب المعاناة التى تعيشها البلاد، وبإحباط لعدم تمكننا من القيام بالمزيد من أجل أبناء هذا البلد"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تزايد عدد الأشخاص الأكثر ضعفا بسبب هذه الأزمة.

ولم يتم اعلان اسم خلف لماكغولدريك.

وكانت الامم المتحدة اعلنت الاثنين ان ممثلها الخاص فى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد "لا ينوى البقاء فى هذا المنصب بعد انتهاء عقده الحالى فى فبراير 2018".

وكان ولد الشيخ احمد عيّن فى منصبه فى ابريل 2015.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى اليمن منذ سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران على العاصمة صنعاء فى سبتمبر 2014، وتدخل تحالف عسكرى بقيادة السعودية فى النزاع فى مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية فى العالم" كما يواجه خطر المجاعة.