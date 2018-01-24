video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منسق الأمم المتحدة الإنسانى فى اليمن يستقيل من منصبه

الأربعاء، 24 يناير 2018 06:14 م
منسق الأمم المتحدة الإنسانى فى اليمن يستقيل من منصبه اليمن


أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن منسق الأمم المتحدة الإنسانى فى اليمن جايمى ماكجولدريك الأربعاء أنه سيترك منصبه، وذلك بعد يومين من إعلان المنظمة الأممية مغادرة ممثلها الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد منصبه فى البلاد التى دمرتها الحرب.

وأعلن ماكجولدريك، الذى أمضى سنتين فى منصبه، أنه سيتولى منصبا جديدا فى نيويورك، وقال فى مؤتمر صحفى "أنه آخر يوم لى هنا فى صنعاء".

وتابع "أغادر اليمن بتأثر كبير، بحزن بسبب المعاناة التى تعيشها البلاد، وبإحباط لعدم تمكننا من القيام بالمزيد من أجل أبناء هذا البلد"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تزايد عدد الأشخاص الأكثر ضعفا بسبب هذه الأزمة.

ولم يتم اعلان اسم خلف لماكغولدريك.

وكانت الامم المتحدة اعلنت الاثنين ان ممثلها الخاص فى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد "لا ينوى البقاء فى هذا المنصب بعد انتهاء عقده الحالى فى فبراير 2018".

وكان ولد الشيخ احمد عيّن فى منصبه فى ابريل 2015.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى اليمن منذ سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران على العاصمة صنعاء فى سبتمبر 2014، وتدخل تحالف عسكرى بقيادة السعودية فى النزاع فى مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية فى العالم" كما يواجه خطر المجاعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير صنعاء بمصر: كلمة "قطان" عن اليمن عكست حرص السعودية على دعم الاستقرار

رئيس اليمن فى رسالة شكر للتحالف: ما يدمره الحوثيون وإيران تعيد المملكة بناءه

اليمن: الحوثيون لا يرغبون فى تحقيق السلام برفض المبادرات الدولية

اليمن

صنعاء

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة