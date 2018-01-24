منانجاجوا من "دافوس": زيمبابوى مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية

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صرح رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا اليوم الأربعاء خلال حضوره المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا أن بلاده مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقال منانجاجوا - فى تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - إنه على استعداد للعمل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - الذى نسبت له تصريحات أخيرة تهين الدول الأفريقية - وقال منانجاجوا "لا يجب أن يوجد عدو لا يمكننى التحدث إليه، الأمر مرتبط بالعلاقات الدولية، وإذا جاء ترامب إلى هنا فسوف أكون قادرا على الحديث معه".



كما أكد منانجاجوا أنه على استعداد لتقبل الهزيمة فى حال خسارة حزبه الحاكم "زانو بي-اف" الانتخابات المقرر إجرائها خلال العام الجارى وأنه سيعمل مع القادة السياسيين المختلفين فى زيمبابوى لضمان خلو الانتخابات من العنف، مجددا تعهده بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة قبل يوليو المقبل.