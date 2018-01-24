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الأربعاء، 24 يناير 2018 02:50 م
خالد صلاح
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مكتبة الإسكندرية تدعو السودان للمشاركة فى مؤتمرها السنوى 28 يناير الجارى

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:43 م
مكتبة الإسكندرية تدعو السودان للمشاركة فى مؤتمرها السنوى 28 يناير الجارى سفير مصر بالخرطوم أسامة شلتوت


الخرطوم (أ ش أ)
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سلم سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت نائب رئيس المجلس الوطنى السودانى، الدكتورة بدرية سليمان، دعوة من مكتبة الإسكندرية، للمشاركة فى مؤتمرها السنوى .

وتأتى فعاليات المؤتمر السنوى لمكتبة هذا العام فى إطار برنامج مواجهة التطرف والذى يعقد خلال الفترة من 28-30 يناير الجارى .

وقال شلتوت -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم- إنه تم خلال اللقاء الذى مناقشة أهمية المؤتمر وتناوله لقضايا التطرف الذى بات يهدد المنطقة العربية والعالم، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف للحوار ووضع رؤى مستقبلية بشأن ظاهرة التطرف التى تهدد السلام الاجتماعى والتنمية، وأهمية مواجهتها سياسياً وأمنيا وأدبيا وفنياً .

وأضاف السفير أنه جرى كذلك خلال اللقاء مناقشة أهمية تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية المصرية السودانية واللجان المشتركة بين البلدين لما تلعبه من دور هام لتعزيز وتدعيم العلاقة بين الشعبين والدولتين .


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المجلس الوطنى السودانى



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