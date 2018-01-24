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مكافحة المخدرات بسوهاج تضبط عاملا بحوزته ربع كيلو حشيش و20 لفافة أفيون

الأربعاء، 24 يناير 2018 11:03 م
مكافحة المخدرات بسوهاج تضبط عاملا بحوزته ربع كيلو حشيش و20 لفافة أفيون المضبوطات


سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة، مساء اليوم، برئاسة المقدم إبراهيم الشحات رئيس قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة بالمديرية، من إلقاء القبض على عامل أثناء قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بناحية قرية الوحلية دائرة مركز البلينا وبحوزته ربع كيلو حشيش و20 لفافة من مخدر الأفيون.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة بالمديرية يفيد ورود معلومات، أكدت صحتها التحريات عن قيام عامل بمركز البلينا بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدرى الحشيش والأفيون، واتخاذ دائرة المركز مسرحا لممارسة نشاطة الإجرامى.

 

وعلى الفور وعقب عرض الواقعة على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالحرز والحيازة، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، وقادها المقدم إبراهيم الشحات رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية بالإشتراك مع الرائد وليد الفولى رئيس مباحث مركز شرطة البلينا.

 

تم إقامة عدة أكمنة ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط أحمد . خ . ع . س 27 سنة ويقيم بناحية قرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا أثناء ممارسته أعمال تجارة المواد المخدرة بناحية قرية الوحلية وبحوزته 20 لفافة من مخدر الأفيون و250 جراما من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى 225 جنيها.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 731 إدارى مركز البلينا وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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