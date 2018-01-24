مقتل 6 عناصر من "داعش" فى عملية للحشد الشعبى بمحافظة كركوك

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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بأن 6 من عناصر "داعش" قتلوا بعملية للحشد الشعبى جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن "قوة من الحشد الشعبى كانت تقوم بمهام أمنية ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، وأثناء العملية تمكنت من رصد ستة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش، ما أدى إلى مطاردتهم وقتلهم على الفور".

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على كافة قرى ومناطق المحافظة، ‏يذكر أن محافظة كركوك تشهد أحداثا أمنية بين فترة وأخرى على الرغم من تحرير القوات الأمنية المشتركة المحافظة من "داعش".