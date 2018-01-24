مقتل مدنى بقصف للطيران التركى قرب دهوك العراقية

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أفاد مصدر أمنى فى محافظة دهوك العراقية، اليوم الأربعاء، بمقتل مدنى خلال قصف جوى للطيران التركى فى قرية قرب المحافظة.

وأوضح المصدر -وفقا لقناة (العراقية ) الإخبارية- إن قصف جويا للطيران التركى استهدف اليوم قرية قرب محافظة دهوك الواقعة بإقليم كردستان من الجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أحد المدنيين.



يشار إلى أن تركيا تقصف من فترة لأخرى هذه المنطقة بحجة وجود مقاتلين من الحزب العمال الكردستاني.