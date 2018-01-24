معهد بحوث أمراض العيون يستقبل 500 مريض ويجرى 40 عملية يوميًا





كتبت أمل علام

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عقد اليوم الأربعاء بالقاهرة، المؤتمر الـ 12 لمعهد بحوث أمراض العيون، الذى سيعقد على مدى 3 أيام لاستعراض الجديد فى مجال أمراض العيون، وخصوصا فى مجال المياه الزرقاء.

أكد الدكتور شريف كراوية أستاذ طب وجراحة العيون، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، خلال مؤتمر المعهد الــ 12 المنعقد حاليا بالقاهرة، أن معهد بحوث أمراض العيون، يعتبر مركزا متكاملا لتشخيص وعلاج جميع أمراض العيون، و يقوم المعهد بالعديد من البحوث العلمية التى تساهم فى تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى غير القادر على العلاج، ويكشف المعهد على حوالى 500 حالة يوميا فى مختلف العيادات العامة والتخصصية ، وإجراء الجراحات المختلفة لأمراض العيون التى تصل إلى 40 حالة يوميا.

وقال إن هناك أمراضا منتشرة فى المجتمع المصرى تؤدى إلى ضعف الإبصار ومنها أمراض سطح العين الخارجى، وعتامات القرنية، واعتلال الشبكية الناتج عن مرض السكر والأمراض المختلفة الأخرى ، وعيوب الإبصار ، موضحا أن المعهد يشمل عيادة عيون الأطفال والتى تعالج مختلف عيوب الإبصار والحول فى هذه السن المبكرة وأورام عيون الأطفال، والأمراض المختلفة للعيون.

وأشار إلى أن المعهد يضم عددا من التخصصات المختلفة بخلاف أمراض العيون، موضحا أن معهد بحوث أمراض العيون لا يقتصر على علاج المرضى فقد، ولكن على إجراء الأبحاث من خلال تشخيص وعلاج المرضى مما يساعد على تطوير الخدمة الصحية، والارتقاء بمستواها، لمواكبة التطور المستمر فى العالم بمجال طب وجراحة العيون.