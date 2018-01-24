"معلومات الوزراء" ينشر فيديو حول جهود قطاع التموين بوزارة الداخلية

"معلومات الوزراء" ينشر فيديو حول جهود قطاع التموين بوزارة الداخليةالأربعاء، 24 يناير 2018 02:37 م
مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزرا فيديو حول جهود وزارة الداخلية - قطاع التموين - تحت شعار "أمنك رسالتنا".
كان المركز نشر فى وقت سابق فيديو حول جهود وزارة الداخلية، قطاع الأمن العام، يظهر دور رجال الأمن العام فى حفظ الأمن، وملاحقة المطلوبين أمنيًا وتلقى البلاغات وفحصها، ودور مباحث الأموال العامة فى ضبط تجار العملة والمتلاعبين بالنقد الأجنبى.
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