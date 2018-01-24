مصرع 70 شخصا فى البرازيل جراء تفشى الحمى الصفراء

مصرع 70 شخصا فى البرازيل جراء تفشى الحمى الصفراءالأربعاء، 24 يناير 2018 12:03 ص
قوات الأمن فى البرازيل
رويترز
إضافة تعليق
أعلنت السلطات البرازيلية مصرع ما يقرب من 70 شخصاً جراء تفشى مرض الحمى الصفراء فى ثلاث ولايات بجنوب شرقى البلاد.
وأعلنت ولاية (ميناس جرايس) البرازيلية اليوم الثلاثاء حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية- إصابة 47 شخصاً بالمرض ووفاة 25 آخرين.
وذكرت الشبكة الإخبارية أن ميناس جرايس كانت قد أعلنت حالة الطوارئ للتصدى لتفشى المرض الأسبوع الماضى، وأن 36 حالة فى ولاية ساو باولو تم التأكد من إصابتها وأن 25 منهم قد لقوا حتفهم.
وأغلقت السلطات حديقة حيوان ساو باولو والحدائق النباتية اليوم بعد نفوق قرد أصيب بالمرض، كما أعلنت ريو دى جانيرو إصابة 20 حالة حتى اليوم، وأن هنالك 8 حالات لقت حتفها بسببه.
وارتفعت حالات الإصابة بمرض الحمى الصفراء فى البرازيل وذلك خلال فصل الصيف الممطر فى نصف الكرة الجنوبى.
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة