مصرع 70 شخصا فى البرازيل جراء تفشى الحمى الصفراء





رويترز

أعلنت السلطات البرازيلية مصرع ما يقرب من 70 شخصاً جراء تفشى مرض الحمى الصفراء فى ثلاث ولايات بجنوب شرقى البلاد.

وأعلنت ولاية (ميناس جرايس) البرازيلية اليوم الثلاثاء حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية- إصابة 47 شخصاً بالمرض ووفاة 25 آخرين.



وذكرت الشبكة الإخبارية أن ميناس جرايس كانت قد أعلنت حالة الطوارئ للتصدى لتفشى المرض الأسبوع الماضى، وأن 36 حالة فى ولاية ساو باولو تم التأكد من إصابتها وأن 25 منهم قد لقوا حتفهم.



وأغلقت السلطات حديقة حيوان ساو باولو والحدائق النباتية اليوم بعد نفوق قرد أصيب بالمرض، كما أعلنت ريو دى جانيرو إصابة 20 حالة حتى اليوم، وأن هنالك 8 حالات لقت حتفها بسببه.



وارتفعت حالات الإصابة بمرض الحمى الصفراء فى البرازيل وذلك خلال فصل الصيف الممطر فى نصف الكرة الجنوبى.