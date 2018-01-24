مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقنا

مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقناالأربعاء، 24 يناير 2018 02:12 م
حادث قطار - أرشيفية
قنا وائل محمد
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لقى شخص مصرعه، ظهر اليوم، الأربعاء، وذلك بعدما صدمه قطار قادم من محافظة القاهرة ومتجه إلى محافظة أسوان، وذلك بالقرب من قرية أبنود جنوبى محافظة قنا.
البداية بتقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء اشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، إخطاراً يفيد مصرع شخص مجهول الهوية، صدمه قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى أسوان بالقرب من قرية أبنود، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد على الرغم من اقتراب وصول القطار.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
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