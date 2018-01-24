مصرع سيدة إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس الصحراوى





كتب عبد الرحمن سيد

لقت سيدة مصرعها إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس الصحراوى كانت برفقة ابنها مهندس، نتيجة لاختلال عجلة القيادة منه، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفية للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى فى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى وأمر اللواء عصمت الأشقر مدير المرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .