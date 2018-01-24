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مصرع أمين شرطة واصابة سائق اثر انقلاب ميكروباص فى طريق الكريمات

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:09 م
مصرع أمين شرطة واصابة سائق اثر انقلاب ميكروباص فى طريق الكريمات حادث مرورى-أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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لقى أمين شرطة  مصرعه وأصيب سائق، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الكريمات، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.، بنائا على توجيهات اللواء عصمت الاشقر مدير المرور.

 

 


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