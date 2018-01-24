مساعد وزير الداخلية: نوفر فرص عمل للسجناء المفرج عنهم

قال اللواء خلف حسين مساعد وزير الداخلية مدير شرطة الرعاية اللاحقة، أن إدارة شرطة الرعاية اللاحقة من الإدارات الحيوية، التى ترسخ لاحترام قيم حقوق الانسان، والتي تم إنشائها فى 1980، وكانت تابعة لقطاع الأمن العام، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك.

وأوضح أن هذه الإدارة تعمل على مساعدة السجناء المفرج عنهم وتأهيلهم ومساعدة أسرهم أيضاً، مضيفا : "نعمل على رفع المعاناة عن فئة وشريحة فى المجتمع لا يمكن إغفالها والاهتمام بها والعمل على تذليل الصعاب قدر الإمكان، وإيجاد بعض الحلول للوصول إلى القدر المناسب من رفع المعاناة عن البسطاء وإضفاء شعور لدى هؤلاء بالاهتمام البالغ لأجهزة الوزارة وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع".

وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش حفل مساعدة سر المفرج عنهم من السجون، أن الإدارة لها مجموعة من الأهداف الإنسانية، تتمثل فى مد يد العون للسجناء المفرج عنهم وأسرهم، من خلال توفير بعض الدعم المادى والمعنوى والقضاء مرحلياً على الشعور السلبى لهؤلاء بنبذ المجتمع لهم لوجود سابقة إجرامية قد تكون الأولى والأخيرة، ويتم ذلك من خلال توفير بعض الأجهزة الكهربائية "ثلاجات، غسالات، بوتاجازات، أثاث، ملابس، مستلزمات مدارس" أو مشروعات صغيرة تتمثل فى "تروسيكلات، ماكينات حياكة،

وتابع "أنه يتم إلحاقهم بأعمال تتناسب مع الحرفة المدرب عليها أثناء قضاء العقوبة، وهناك هدف أمنى لمساعدة السجناء، ويتمثل ذلك فى تقليص نسبة الجرائم فى حالة توفير الدولة مصدر رزق والعيش بطريقة مشروعة يضمن عدم عودة هؤلاء لأى سلوك منحرف بحجة عدو وجود وسيلة للعيش".