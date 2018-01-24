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خالد صلاح
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مسئولة كردية بـ"عفرين": مقتل 20 شخصا فى الهجوم التركى على المدينة السورية

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:04 ص
مسئولة كردية بـ"عفرين": مقتل 20 شخصا فى الهجوم التركى على المدينة السورية هجمات فى عفرين- أرشيفية


أ ش أ
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كشفت هيفى مصطفى الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية فى مدينة عفرين السورية عن مقتل 20 شخصا الثلاثاء، غالبيتهم من المدنيين جراء القصف التركي.


واتهمت مصطفى، فى تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية الليلة، تركيا باستهداف المدنيين بغية تهجيرهم من قراهم وفتح المجال لاجتياح بري، نافيا أن تكون القوات المدعومة من تركيا قد تجاوزت شبرا واحدا من المدينة.


ولفتت إلى أن تركيا تشن هجوما بريا وجويا على جبهات فى القرى الحدودية، مشيرة إلى تحرك حذر من قبل القوات التركية فى مركز المدينة.


من جانبها، أكدت الناطق باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية نورى محمود أن الجيش التركى لم يستطع حتى الآن التقدم فى جبهات عفرين، لافتة فى الوقت ذاته إلى قدرة سكان المدينة على التصدى لأى هجوم.


وقالت فى تصريح مماثل إن القوات المدعومة من تركيا تحاول فتح ثغرة فى تحصينات عفرين إلا أن ذلك يجابه برد حاسم، مشيرة إلى أن طائرات الجيش التركى تستهدف المدنيين والنازحين.
وتأتى تلك التصريحات فى وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية الكردية فى محافظة الحسكة شمال سورية حالة النفير العام دفاعا عن "عفرين"، وذلك بعد أربعة أيام من الهجوم التركى على المنطقة.

 


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