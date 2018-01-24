مسؤول ليبى لـ"اليوم السابع": مقتل مصريين اثنين فى تفجيرات بنغازى الإرهابية

مسؤول ليبى لـ"اليوم السابع": مقتل مصريين اثنين فى تفجيرات بنغازى الإرهابيةالأربعاء، 24 يناير 2018 09:30 م
تفجير بنغازى
كتب أحمد جمعة
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حصل "اليوم السابع" على وثيقة رسمية من مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل الليبية يؤكد مصرع مصريين اثنين فى تفجير سيارتين مفخختين فى مدينة بنغازى.
وقال النقيب طارق الخراز، المتحدث الرسمى باسم الغرفة الأمنية المركزية ببنغازى الكبرى، لـ"اليوم السابع"، مساء الأربعاء، مقتل مصريين اثنين يعملان فى بيع الخضروات بسبب التفجيرات الإرهابية فى مدينة بنغازى.
وأضاف الخراز، أن القوات الأمنية فى بنغازى تعرفت على هوية المصريين اللذين لقيا مصرعهما جراء الهجوم الإرهابى.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الغرفة الأمنية المركزية ببنغازى الكبرى، أن أسماء المصريين اللذين لاقيا مصرعهما يعملان فى بيع الخضروات بمدينة بنغازى وهما أحمد على عثمان ومحسن طلعت محمد.
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