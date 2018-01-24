مسؤول أمنى ليبى: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى بنغازى إلى 35 شخصا

مسؤول أمنى ليبى: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى بنغازى إلى 35 شخصاالأربعاء، 24 يناير 2018 08:56 م
المتحدث باسم الغرفة الأمنية فى بنغازي النقيب طارق الخراز
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
أكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية فى بنغازي النقيب طارق الخراز ارتفاع عدد القتلى فى تفجيري الأمس فى منطقة السلمانى إلى 35 قتيل وإصابة 62 بجروح خطيرة إضافة إلى 45 آخرين تلقوا العلاجات وغادروا المستشفى.
ودعا الخراز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العميد أحمد المسمارى المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أى سيارة مشبوهة، مناشدا المواطنين تسجيل مركباتهم، مشددا على أن القوات الأمنية لن تتهاون مع المركبات ذات الزجاج المعتم أو التي لا تحمل لوحات.
إضافة تعليق
حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا
5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة