مسؤول أمنى ليبى: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى بنغازى إلى 35 شخصا

كتب أحمد جمعة

أكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية فى بنغازي النقيب طارق الخراز ارتفاع عدد القتلى فى تفجيري الأمس فى منطقة السلمانى إلى 35 قتيل وإصابة 62 بجروح خطيرة إضافة إلى 45 آخرين تلقوا العلاجات وغادروا المستشفى.

ودعا الخراز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العميد أحمد المسمارى المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أى سيارة مشبوهة، مناشدا المواطنين تسجيل مركباتهم، مشددا على أن القوات الأمنية لن تتهاون مع المركبات ذات الزجاج المعتم أو التي لا تحمل لوحات.