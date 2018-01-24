محكمة الاستئناف تؤيد إدانة الرئيس البرازيلى الأسبق لولا دا سيلفا





أ ش أ

أيدت محكمة استئناف برازيلية، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بتهمة الفساد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن اثنين من ثلاثة قضاة صوتوا حتى الآن بتأييد الإدانة وهذه أغلبية كافية لتأييد القرار الذى صدر فى يوليو الماضى من قبل قاضى المحكمة الابتدائية.



وأضافت الشبكة أن هذا القرار الذى اتخذته محكمة الاستئناف اليوم قد يمنع دا سيلفا من الترشح فى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر القادم، حيث أن القانون يمنع أى شخص مدان جنائياً من الترشح فى حالة أيدت محكمة ثانية قرار إدانته.



لكن القرار النهائى حول مرشحين الرئاسة تتخذه لجنة الانتخابات بالبرازيل ولا يزال أمام دا سيلفا العديد من الفرص للطعن فى هذا القرار أمام المحاكم العليا.



كان القضاء البرازيلى قد قضى العام الماضى على دا سيلفا بالسجن تسعة أعوام ونصف العام بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، حيث يقول القضاء إن شركة بناء "أواس" قامت بتجهيز وترميم شقة مطلة على المحيط الأطلسى فى مدينة "جواروجا" وأعدتها للرئيس الأسبق، زعما بأنها مقابل تقديمه خدمات لشركة البناء تتضمن عقود من شركة "بتروباس" البرازيلية المملوكة للدولة.

إلا أن دا سيلفا ينكر امتلاك هذه الشقة أو زيارتها حتى ولو لمرة واحدة.