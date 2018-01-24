محافظ بورسعيد: تشغيل 12 مصنعا متعثرا من إجمالى 108 بالمحافظة

محافظ بورسعيد: تشغيل 12 مصنعا متعثرا من إجمالى 108 بالمحافظةالأربعاء، 24 يناير 2018 06:38 م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم تشغيل 12 مصنعًا متعثرًا من إجمالى 108 مصانع متعثرة بالمحافظة، وذلك من خلال عدة اجتماعات تم عقدها مع جميع المتعثرين.
وأكد "الغضبان"، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده ائتلاف دعم مصر لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وتدشين مركز تنمية المجتمع، أنه تم عقد 5 اجتماعات مع المستثمرين لبحث حل مشكلاتهم وتشغيل مصانعهم.
وأضاف محافظ بورسعيد، أنه تم التواصل مع بعض البنوك لتشغيل المصانع، وسيتم الجلوس فى مع الـ96 آخرين لمحاولة حل مشكلاتهم.
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