محافظ الشرقية وقيادات الجهاز التنفيذى يهنئون الشرطة بعيدها





الشرقية - إيمان مهنى

قدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق واللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد وممثلى الجهات الأمنية والرقابية والقوات المسلحة، التهنئة، بمناسبة الاحتفالات بذكرى أعياد الشرطة للواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وذلك فى حضور القيادات الشرطية بالمديرية.

وخلال اللقاء أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة وقيادتها وأفرادها فى خدمة الوطن والمواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار ومواجهة الإرهاب ودورهم المتواصل فى تقديم الخدمات المدنية للمواطنين فى مختلف مواقعهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداء لهذا الوطن.

وأضاف المحافظ، اليوم نتذكر الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعا عن العزة والكرامة الوطنية، مؤكدا اعتزازه بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص وتفان.

وأكد المحافظ أن اليوم نحتفل بمرور 66 عاماً على ملحمة الوطنية والفداء صاغ خلالها أبناء الشرطة أسمى معانى التضحية بداية من مواجهتهم للاحتلال الإنجليزى فى معركة الإسماعيلية عام 1952 رافضين أن يتركوا أرضهم للعدو دون مقاومة فتحية خاصة لرجال الشرطة البواسل الذين يواصلون الليل بالنهار حماة لأمن الوطن فى مواجهة مؤامرات الإرهاب الأسود ودسائس التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، ودعا المحافظ أن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وأن تظل راية الوطن مرفوعة خفاقة أمد الدهر.

وفى ختام الزيارة تبادلا محافظ الشرقية ومدير الأمن الدروع والهدايا التذكارية تعبيراً وتقديراً لجهود كل منهما فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل محافظة الشرقية.