video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية وقيادات الجهاز التنفيذى يهنئون الشرطة بعيدها

الأربعاء، 24 يناير 2018 05:41 م
محافظ الشرقية وقيادات الجهاز التنفيذى يهنئون الشرطة بعيدها محافظ الشرقية يقدم التهنئة بعيد الشرطة


الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

قدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق واللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد وممثلى الجهات الأمنية والرقابية والقوات المسلحة، التهنئة، بمناسبة الاحتفالات بذكرى أعياد الشرطة للواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وذلك فى حضور القيادات الشرطية بالمديرية.

وخلال اللقاء أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة وقيادتها وأفرادها فى خدمة الوطن والمواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار ومواجهة الإرهاب ودورهم المتواصل فى تقديم الخدمات المدنية للمواطنين فى مختلف مواقعهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداء لهذا الوطن.

وأضاف المحافظ، اليوم نتذكر الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعا عن العزة والكرامة الوطنية، مؤكدا اعتزازه بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص وتفان.

وأكد المحافظ أن اليوم نحتفل بمرور 66 عاماً على ملحمة الوطنية والفداء صاغ خلالها أبناء الشرطة أسمى معانى التضحية بداية من مواجهتهم للاحتلال الإنجليزى فى معركة الإسماعيلية عام 1952 رافضين أن يتركوا أرضهم للعدو دون مقاومة فتحية خاصة لرجال الشرطة البواسل الذين يواصلون الليل بالنهار حماة لأمن الوطن فى مواجهة مؤامرات الإرهاب الأسود ودسائس التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، ودعا المحافظ أن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وأن تظل راية الوطن مرفوعة خفاقة أمد الدهر.

وفى ختام الزيارة تبادلا محافظ الشرقية ومدير الأمن الدروع والهدايا التذكارية تعبيراً وتقديراً لجهود كل منهما فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل محافظة الشرقية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يشدد على انتهاء أعمال كوبرى العبور بالزقازيق

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

احتفالات عيد الشرطة



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة