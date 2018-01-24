محافظ الدقهلية: نظام العمل داخل الكنترول يحفظ الحقوق للطلاب حرصا على تكافؤ الفرص





الدقهلية - شريف الديب

ثمن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جهود مديريه التربية والتعليم بالمحافظة لوضع نظام دقيق لأداء الكنترول وعمليات التصحيح لامتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية هذا العام.

جاء ذلك خلال تفقد ومتابعه محافظ الدقهلية، لعمليات التصحيح لمواد الامتحان بالتيرم الاول للشهادة الإعدادية دور يناير 2018 وذلك بمقر غرف التصحيح والكنترول الرئيسي بمدرسه بن لقمان الإعدادية بالمنصورة، يرافقه على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، عادل فؤاد، رئيس لجنه التصحيح.

وتفقد المحافظ، حجرات التصحيح للمواد الدراسية للتيرم الاول للشهادة الإعدادية والتقى بالمصححين والقائمين على العمل بالكنترول واستمع الى شرح مفصل لنظام العمل منذ وصول أوراق الاجابات وحتى عمليه رصد الدرجات و إعلان النتيجة.

وأشار محافظ الدقهلية، أن نظام العمل داخل الكنترول والمراحل التي تمر بها اوراق الإجابة تحفظ الحقوق لجميع الطلاب وذلك تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأعرب الشعراوي، عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل في لجان التصحيح والكنترول متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.