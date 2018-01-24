محافظ الجيزة: حمله نظافة على مدار أسبوع بمشاركه 360 شاب وفتاة

تحت شعار"الجيزة نظيفة" تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة حملة نظافة وتجميل بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الحمله تستمر على مدار الأسبوع المقبل بمشاركة 360 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب بالمحافظة.

وأشار الدالى أنه تم توفير الإحتياجات اللازمة للشباب من معدات وأدوات ووسائل للنظافه لتسهيل اعمال مشاركتهم فى الحملة وذلك في اطار دعم المحافظة للمبادرات الشبابية وتوجية طاقاتهم لمشاركة في تطوير بلدهم.

وأكد الدالى انه يحرص دائما على الالتقاء بشباب المحافظة والاستماع لاقتراحاتهم وسبل تنفيذها على أرض الواقع