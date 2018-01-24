محافظ الإسماعيلية: نبحث عن أفكار خارج الصندوق لحث المواطنين على التصويت





الإسماعيلية محمد عوض

قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن الجهات الإدارية للمحافظة عليها البحث عن أفكار غير تقليدية خارد الصندوق لحث المواطنين للمشاركة بإيجابية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وترأس طاهر اجتماع لجنة المحافظة للاستعداد للانتخابات الرئاسية، لمناقشة الإجراءات الإدارية لتنظيم العملية الانتخابية وتوزيع الأدوار، وتشكيل لجان فرعية داخل مراكز المحافظة.

وأضاف طاهر فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، بمكتبه عقب الاجتماع ،" تشجيع المواطنين للنزول للانتخابات يحتاج لخطة منفصلة، لان المجتمعات تصنف ضمن الشعوب الواعية بحسب مشاركة فى الفعاليات السياسية.

وقال نستهدف أن تكون الإسماعيلية بين النسب المرتفعة فى أعداد المشاركين فى التصويت وننتظر دعم منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية لحث المواطنين على المشاركة واتمنى أن نصل إلى نسبة 50 أو 60% من أعداد الناخبين المسجلين فى الإسماعيلية وخاصة وإن الانتخابات تقام على مدار ثلاث أيام.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 26و 27 و28 من مارس المقبل للانتخابات التى تقام بنظام الاقتراع السرى المباشر لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف " نبحث مع الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص لجان للوافدين خاصة فى مناطق القنطرة شرق للعاملين الوافيدن فى المشروعات القومية شرق قناة السويس.

وناقش الاجتماع حصر المنشآت التى يقام بها الانتخابات حيث تدير الإنتخابات بالإسماعيلية لجنة عليا يترأسها المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية، تقسم إلى 10 لجان عامة موزعة بين مراكز ومدن المحافظة، ويحق لـ 748 ألف و673 ناخب الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات طبقا للإحصاء الأخيرة لوزارة الداخلية ممن تخطوا سن 18 عاما أو نقل محل الإقامة.

وقال المحافظ، ناقشنا أعداد التوكيلات المسجلة للمرشحين بمكاتب الشهر العقارى بالمحافظة ،وأعداد المراكز الانتخابية، وتحديد الإجراءات الإدارية لتنظيم العملية الانتخابية وتوزيع المهام على الجهات