محافظ الأقصر يطلب حصر المناطق التى تحتاج لمخابز لعرضها على المتقدمين بالطلبات





الأقصر – أحمد مرعى

كلف محافظ الأقصر محمد بدر وكيل وزارة التموين بالمحافظة وقيادات ومسئولي المديرية، بالقيام بحصر المناطق التي تحتاج إلى إنشاء مخابز جديدة تمهيدا للإعلان عن هذه المناطق بكل شفافية أمام المتقدمين بطلبات لإنشاء مخابز، ووقف إنشاء أية مخابز جديدة في المناطق التي بها اكتفاء ذاتي بما يسهل مهمة لجنة المخابز ويعمل علي تحقيق عدالة في التوزيع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المخابز الذي عقده محافظ الأقصر محمد بدر بديوان عام المحافظة بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة التموين تامر مختار وقيادات التموين وبمشاركة عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة الاقصر ورؤساء المدن .

واستعرض المحافظ مع اعضاء مجلس النواب المشاركين في الاجتماع الطلبات المقدمة بانشاء مخابز جديدة وما يفيد بحاجة المنطقة المقدم بها طلب لإنشاء مخبز طبقا لعدة معايير تتضمن الكثافة السكانية وأقرب مخبز وحصة الدقيق وحاجة المنطقة للمخبز وعدد من المعايير الأخرى التي يتم بحثها بالتنسيق مع مسئولي التموين بالمحافظة.

كما ناقش المحافظ إمكانية إعادة جدولة حصة المحافظة من الدقيق لتوزع بالتساوي ما بين المدن والمراكز، وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا لتشغيل مخابز جديدة بها موجها برفض الطلبات الخاصة بانشاء مخابز جديدة في مناطق يوجد بها اكثر من مخبز ويغطي احتياجاتها.