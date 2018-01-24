محافظة أسوان تمنح المواطنين تسهيلات لشراء السلع من معرض التسوق بالتقسيط





أسوان ندى سليم

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن عقد اتفاق مع مديرى فروع البنوك الوطنية بالمحافظة بشأن تقديم كافة التسهيلات الإئتمانية والإجراءات البنكية حتى يتسنى للمواطنين شراء السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية وأيضاً الموبليات والأثاثات بنظام التقسيط المريح من معرض أسوان للتسوق " كولكشن "، بالتوازى مع بيع كافة السلع بأجنحة المعرض بأسعار تنافسية وأقل من أسعار الأسواق المحلية.

ووجه محافظ أسوان، خلال جولة تفقدية بالمعرض اليوم الثلاثاء، برفقة حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، بتكثيف الدعاية والإعلان بشاشات عرض متحركة عن مكونات المعرض داخل مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة، حتى يتعرف جميع أهالى المحافظة على الفرص والمميزات التى يوافرها المعرض بعرضه لمنتجات وسلع بأسعار أقل بكثير عن أسعار مثيلاتها فى الأسواق والمحلات الأخرى وهو الذى ساهم بشكل مباشر فى محاربة الغلاء وتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار.